Britská ekonomika by mohla v 2. štvrťroku klesnúť až o 30 percent

Londýn 13. apríla (TASR) - Britská ekonomika by mohla v tomto štvrťroku klesnúť až o 30 %. Podľa novín Times to údajne povedal svojim kolegom minister financií Rishi Sunak. Dôvodom sú blokády v dôsledku pandémie nového koronavírusu, pričom počet obetí sa prudko zvyšuje, takže obmedzenia tak skoro zrušené nebudú.



Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v Spojenom kráľovstve už prekročil 10.000 a hlavný vedecký poradca vlády varoval, že Británia by sa mohla stať najpostihnutejšou krajinou v Európe.



Podľa denníka Times minister Sunak diskutoval s kolegami o možnosti, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Británie v období apríl - jún zníži o 25 až 30 %. Hovorca ministerstva financií sa k článku odmietol vyjadriť.



Times s odvolaním sa na nemenované zdroje z vlády napísali, že Sunak a aj ďalší členovia kabinetu presadzujú zmiernenie sociálnych dištančných opatrení v záujme ekonomiky, zatiaľ čo iní ich bránia pre riziko zhoršenia pandémie. Podľa novín desať ministrov, ktorých mená nezverejnili, naliehalo, aby sa niektoré opatrenia na budúci mesiac uvoľnili.



Tento týždeň má vláda v pláne preskúmať vplyv opatrení, ktoré platia od 23. marca. Očakáva sa, že ich predĺži.



Ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo, že núdzové financovanie verejných služieb dosiahlo 14 miliárd libier (16 miliárd eur), čo je o 5 miliárd GBP viac ako v návrhu rozpočtu, ktorý Sunak zverejnil pred zavedením blokád.



Zahŕňa to financovanie štátnej zdravotnej starostlivosti aj miestnych samospráv, ktoré poskytujú sociálnu starostlivosť starším ľuďom.



Hovorca ministerstva financií dodal, že suma 14 miliárd GBP zahŕňala nové aj predtým oznámené finančné prostriedky a predstavuje súčet všetkého, o čom sa doteraz rozhodlo.



Ministerstvo financií v spolupráci s centrálnou bankou (Bank of England) oznámili balík opatrení na zastavenie poklesu ekonomiky aj trhu práce. Vyskytli sa však sťažnosti, že poskytovanie pomoci je pomalé a nerovnomerné.



(1 EUR = 0,8741 GBP)