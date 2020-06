Britská ekonomika klesla v 1. kvartáli najvýraznejšie za vyše 40 rokov

Londýn 30. júna (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku najvýraznejší pokles za viac než 40 rokov. Ukázali to v utorok zverejnené konečné údaje britského štatistického úradu ONS.



Podľa ONS zaznamenala britská ekonomika za prvé tri mesiace roka medzikvartálne pokles o 2,2 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na pokles hospodárstva o 2 %. Spresnený údaj predstavuje najvýraznejší pokles ekonomiky od 3. štvrťroka 1979. Na porovnanie, vo 4. kvartáli britská ekonomika zaznamenala nulový rast.



Aj na medziročnej báze bol pokles hrubého domáceho produktu (HDP) výraznejší, než ukazoval predbežný odhad. Zatiaľ čo v predbežnom odhade z mája uvádzal ONS medziročný pokles ekonomiky o 1,6 %, konečné údaje poukázali na pokles hospodárstva o 1,7 %.



Pod najprudší pokles ekonomiky za viac než štyri desaťročia sa výrazne podpísal kľúčový sektor služieb, ktorý vládne karanténne opatrenia zasiahli zvlášť tvrdo. Tento sektor sa prepadol o rekordných 2,3 %. Pokles však zaznamenali aj stavebný sektor a výroba.



Najvýraznejší pokles za viac než 40 rokov zaznamenala aj domáca spotreba. Klesla o 2,9 %, čo bol najväčší pokles od roku 1979. Výdavky vlády sa znížili o 4,1 %.



Ako uviedla írska televízna a rozhlasová stanica RTÉ, britský premiér Boris Johnson by mal v utorok predstaviť plán na urýchlenie zotavovania britskej ekonomiky. Jeho základom sú investície do infraštruktúry.