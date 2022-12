Britská ekonomika klesla v 3. kvartáli o niečo výraznejšie

Londýn 22. decembra (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku o niečo výraznejší pokles, než uvádzal prvý odhad. Uviedol to vo štvrtok britský štatistický úrad ONS, podľa ktorého vývoj hospodárstva do veľkej miery ovplyvnili firemné investície. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a servera tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Británie klesol v 3. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o 0,3 %, uviedol ONS. To je mierne horší údaj, než v prvom odhade, ktorý ONS zverejnil 11. novembra. Ten uvádzal pokles hospodárstva o 0,2 %.



Pod najnovšie údaje sa podpísali najmä firemné investície. Tie zaznamenali medzikvartálny pokles o 2,5 %, zatiaľ čo prvý odhad poukazoval na pokles o 0,5 %.



Na druhej strane, vládne výdavky vzrástli o 0,5 % a ekonomiku podporil aj zahraničný obchod. Export sa zvýšil o 8,9 %, naopak, dovoz klesol o 3,6 %.