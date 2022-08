Britská ekonomika klesla v roku 2020 najprudšie za viac než 300 rokov

Londýn 22. augusta (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva klesla v roku 2020 najprudšie za vyše 300 rokov a viac, než sa doteraz predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2020 pre pandémiu prepadol o 11 %, revidoval britský štatistický úrad ONS svoj predchádzajúci údaj. To bol najprudší pokles od roku 1709, ako vyplýva z historických údajov Bank of England (BoE), a najvýraznejší spomedzi všetkých veľkých ekonomík.



Aj prvé odhady ONS signalizovali, že Británia zaznamenala v roku 2020 najhlbší prepad ekonomiky od roku 1709 (Great Frost), keď najchladnejšia zima v Európe za 500 rokov zničila úrodu. Potom však štatistici revidovali kontrakciu len na 9,3 %, čo znamenalo najvýraznejší pokles od prvej svetovej vojny.



Dôvodom aktuálnej revízie HDP smerom nadol bol nižší príspevok zdravotníctva a maloobchodu, než sa pôvodne predpokladalo.



Britská ekonomika sa v minulom roku výrazne oživila a novembri 2021 sa vrátila na úroveň spred pandémie. Britská centrálna banka však pre vysokú infláciu očakáva, že ekonomika na konci tohto roka opäť upadne do recesie.