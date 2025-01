Britská ekonomika mierne vzrástla a deficit v obchode klesol

Londýn 16. januára (TASR) - Britská ekonomika sa v novembri zotavila z poklesu v predchádzajúcich dvoch mesiacoch a mierne vzrástla. A schodok v obchode sa znížil. Oznámil to vo štvrtok Úrad pre národné štatistiky (ONS). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v novembri vzrástol medzimesačne o 0,1 % po poklese o 0,1 % v októbri. Analytici však očakávali, že sa zvýši ešte o niečo viac, o 0,2 %.



Štatistiky odhalili, že k novembrovému rastu ekonomiky najviac prispel sektor služieb (0,1 %), ktorý bol ťahaný ubytovacími a stravovacími službami (2 %), programovaním a poradenstvom (1 %) a telekomunikáciami (1,2 %). Aj stavebníctvo v sledovanom období ožilo a vzrástlo o 0,4 % po októbrovom znížení o 0,3 %. A zároveň, pokles priemyselnej produkcie sa v novembri zmiernil na 0,4 % z 0,6 % v októbri.



V medziročnom porovnaní sa výkon britskej ekonomiky v novembri 2024 zvýšil o 1 %. Aj tento výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že stúpne o 1,3 %.



Za tri mesiace do konca novembra reálny HDP nezaznamenal žiadny rast v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi.



Separátna správa ONS ukázala, že obchodný deficit Spojeného kráľovstva v novembri klesol na 4,76 miliardy libier (5,64 miliardy eur) zo smerom nahor revidovaných 5,01 miliardy GBP v októbri. Dovoz vzrástol medzimesačne o 0,6 % na 72,79 miliardy GBP, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil o 1 % na 68,03 miliardy GBP.



Za tri mesiace do konca novembra sa schodok v obchode Spojeného kráľovstva zvýšil o 3,8 miliardy GBP na 10,8 miliardy GBP.



Vývoz za trojmesačné obdobie klesol o 9,2 miliardy GBP na 202,6 miliardy GBP a dovoz sa znížil o 5,4 miliardy na 213,4 miliardy GBP.



(1 EUR = 0,84313 GBP)