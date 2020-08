Britská ekonomika môže stratiť 22 mld. libier pre výpadok z turizmu

Londýn 26. augusta (TASR) - Britská ekonomika môže tento rok stratiť približne 22 miliárd libier (24,46 miliardy eur) v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorá spôsobila kolaps globálneho cestovného ruchu. To by mohlo ohroziť až tri milióny pracovných miest. Vyplýva to zo správy Svetovej rady pre cestovný ruch a turizmus (World Travel & Tourism Council, WTTC).



Výdavky zahraničných návštevníkov v Spojenom kráľovstve by mohli tento roku oproti vlaňajšku klesnúť o 78 %, čo predstavuje stratu asi 60 miliónov GBP denne alebo 420 miliónov GBP týždenne, uvádza sa v správe WTTC.



Do Spojeného kráľovstva zvyčajné prúdia húfy zahraničných návštevníkov, ale pandémia tento rok všetko zmenila. A hoci v Európe už došlo k otvoreniu hraníc, neistota pretrváva, zvlášť v Británii, ktorá znovu zavádza karanténu pre cestujúcich z Rakúska, Chorvátska, Francúzska, Holandska a Španielska. Zahraniční turisti sa stále zdráhajú navštíviť Britániu.



To má negatívny vplyv na cestovný ruch aj širšiu ekonomiku. WTTC zistila, že pri najhoršom možnom scenári hrozí Británii strata takmer troch miliónov pracovných miest, ktoré sú spojené s cestovným ruchom.



Výkon britskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku prepadol medzikvartálne o rekordných 20,4 % po poklese o 2,2 % v prvých troch mesiacoch 2020. To bol horší výsledok ako v prípade iných európskych ekonomík.



WTTC v správe dodala, že Londýn zasiahne najviac kolaps cestovania, pretože zahraniční návštevníci sa podieľali približne 85 % na výdavkoch turistov v hlavnom meste.



To spôsobí problémy miliónom domácností v celom Spojenom kráľovstve, ktorých príjmy sú závislé od cestovného ruchu, skonštatovala prezidentka WTTC Gloria Guevarová.



WTTC odhadla, že úbytok zahraničných návštevníkov a s ním spojený výpadok príjmov by mohol pripraviť britskú ekonomiku o viac ako 22 miliárd GBP. A mohlo by to tiež ohroziť pozíciu Londýna ako jedného z popredných svetových centier pre služobné cesty a voľný čas, z ktorej by ho mohli vytlačiť iné destinácie.



Guevarová varovala tiež, že potrvá roky, kým sa toto odvetvie zotaví. Podľa nej je urýchlene potrebné nahradiť karantény a otváranie a zatváranie hraníc rýchlymi, komplexnými a z hľadiska nákladov efektívnymi testami a "sledovacími programami" na vystopovanie kontaktov nakazených.



Britská lobistická organizácia VisitBritain v utorok (25. 8.) predpovedala, že počet zahraničných turistov klesne v roku 2020 o 73 % na 11 miliónov ľudí pre pandémiu, ktorá uzemnila lietadlá na celom svete.



(1 EUR = 0,89945 GBP)