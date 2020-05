Britská ekonomika môže v 2. kvartáli klesnúť takmer o tretinu

Londýn 14. mája (TASR) - Britská ekonomika by mohla v 2. štvrťroku zaznamenať v dôsledku karanténnych opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu prepad takmer o tretinu. Uviedol to tento týždeň britský Národný inštitút pre hospodársky a sociálny výskum (NIESR).



Inštitút vychádzal z predbežných údajov o vývoji britskej ekonomiky za 1. kvartál, ktoré v stredu (13. 5.) zverejnil štatistický úrad. Podľa neho ekonomika klesla za prvé tri mesiace roka oproti predchádzajúcemu kvartálu o 2 %, čo znamená najvýraznejší pokles od krízového roku 2008.



"Vzhľadom na predbežné údaje predpokladáme, že hrubý domáci produkt (HDP) môže v 2. kvartáli klesnúť o 25 až 30 %," uviedol NIESR. Inštitút reagoval najmä na údaje za marec, za ktorý ekonomika klesla podľa štatistického úradu medzimesačne až o 5,8 %.



Odhad na 2. kvartál zo strany NIESR je ešte horší, než pesimistická prognóza britskej centrálnej banky. Bank of England predpokladá, že ekonomika klesne v 2. kvartáli o 25 %.



Navyše, ďalší vývoj ekonomiky bude do veľkej miery závisieť aj od vakcíny. Ako povedal ekonóm NIESR Kemar Whyte, bez vakcíny je tu obrovské riziko nástupu druhej vlny pandémie, čo by znamenalo pre hospodárstvo ďalší úder.