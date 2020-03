Britská ekonomika na prelome rokov stagnovala

Londýn 11. marca (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala za mesiac január aj za trojmesačné obdobie od novembra do konca januára stagnáciu. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS. Situácia by sa mohla zlepšiť v ďalšom období po tom, ako centrálna banka v stredu nečakane zredukovala úrokové sadzby a oznámila opatrenia na podporu malým podnikom a na zvýšenie úverovania zo strany komerčných bánk.



Štatistický úrad informoval, že januárová stagnácia nasledovala po decembrovom 0,3-percentnom raste. Ekonómovia počítali s ďalším rastom, a to o 0,2 %.



Britská ekonomika zaznamenala nulový rast aj za trojmesačné obdobie do konca januára. "Za toto obdobie sa darilo najmä výstavbe bytov, na druhej strane klesla produkcia vo výrobnom sektore, najmä v potravinárskom a automobilovom," uviedol Rob Kent-Smith z ONS.



Ešte pred zverejnením týchto údajov britská centrálna banka nečakane znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov z 0,75 % na 0,25 %. Je to prvé zníženie za tri a pol roka, keď naposledy hlavnú úrokovú sadzbu zredukovala Bank of England (BoE) v auguste 2016.



"Aj keď rozsah ekonomického šoku v dôsledku šírenia nového koronavírusu je stále veľmi nejasný, očakávame, že ekonomická aktivita v Británii sa v nasledujúcich mesiacoch výrazne oslabí," oznámila BoE.



Banka okrem toho ponechala v platnosti program nákupu vládnych dlhopisov v hodnote 435 miliárd libier (497,80 miliardy eur) a nemenila ani program nákupu firemných dlhopisov v objeme 10 miliárd libier.



BoE zároveň oznámila nový systém podpory malých a stredných podnikov. Okrem toho výbor pre menovú politiku znížil takzvaný proticyklický kapitálový vankúš pre banky z doterajšieho 1 % na nulu. Tým sa bankám vytvorí väčší priestor na poskytovanie úverov.



Zároveň sa očakáva, že aj britská vláda v stredu oznámi ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky. Minister financií Rishi Sunak by ich mal zverejniť v rámci návrhu rozpočtu na budúci rok.



(1 EUR = 0,87385 GBP)