Londýn 12. apríla (TASR) - Britská ekonomika pokračovala vo februári v raste, pričom januárové údaje boli revidované smerom nahor. To signalizuje, že na začiatku tohto roka by britské hospodárstvo malo vystúpiť z recesie. Do tej sa dostalo v závere minulého roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje britského štatistického úradu ONS.



Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 % po januárovom raste o 0,3 %. Údaje za január boli revidované smerom nahor, keď pôvodne ONS uvádzal rast v prvom mesiaci roka o 0,2 %.



Za celý 1. kvartál tak ekonomika smeruje k rastu, čo znamená, že vystúpi z technickej recesie, do ktorej sa dostala vo 4. kvartáli minulého roka. Technická recesia je definovaná ako medzikvartálny pokles ekonomiky dva štvrťroky po sebe, pričom HDP Británie klesol v 3. štvrťroku o 0,1 % a vo 4. štvrťroku o 0,3 %. Aby britská ekonomika pokračovala v recesii, musela by v marci klesnúť minimálne o 1,29 %, čo sa neočakáva.