Britská ekonomika pokračuje v zotavovaní, jej aktivita vzrástla

Londýn 20. augusta (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva pokračuje v auguste vo svojom zotavovaní sa z rekordného pádu. Prispela k tomu aj obrovská štátna podpora, ktorá však vytlačila vládny dlh nad hranicu 2 biliónov libier (2,22 bilióna eur). A práve rastúca dlhová záťaž a zároveň čoraz väčšie straty pracovných miest vrhajú tieň na dobré správy z ekonomiky.



Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v Británii (Purchasing Managers Index, PMI) sa v auguste zvýšil na 60,3 bodu z 57 bodov v júli. To je takmer sedemročné maximum a vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Analytici pritom očakávali, že augustová hodnota indexu stúpne len mierne na 57,1 bodu. No aj keď strmý augustový rast PMI signalizuje ďalšie zrýchlenie ekonomiky, k jej návratu na úroveň pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu vedie ešte dlhá cesta.



„Objavili sa povzbudzujúce signály, že aj poskytovatelia služieb orientovaných na zákazníka začali doháňať oživenie, ktoré sa prejavilo začiatkom leta v rámci širšej ekonomike,“ uviedol ekonomický riaditeľ IHS Markit Tim Moore.



Dodal, že ďalšie zmierňovanie blokád a vládny program „Eat Out to Help Out“, ktorý dotuje stravovanie mimo domu, prispeli k posilneniu ekonomického rastu počas augusta. Napriek tomu majú firmy obavy, že zotavovanie by mohlo v začať nadchádzajúcich mesiacoch slabnúť, keďže vládna schéma ochrany pracovných miest sa v októbri skončí.



Prieskum ukázal tiež, že PMI kľúčového sektora služieb, ktorá zahŕňa väčšinu britského hospodárstva, vzrástol v auguste na 60,1 z 56,5 bodu v júli. To bolo viac ako 57 bodov, ktoré predpovedali analytici.



A lepší, ako očakávaný výsledok dosiahol aj výrobný sektor. Jeho PMI stúpol o 2 body na 55,3 bodu, čo je jeho najvyššia úroveň od februára 2018.



Ekonómovia tento mesiac predpovedali, že potrvá najmenej dva roky, kým sa britská ekonomika vráti na úroveň pred pandémiou. V tomto roku očakávajú jej pokles o takmer 10 %.



(1 EUR = 0,90173 GBP)