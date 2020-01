Britská ekonomika rástla najpomalšie za 7 rokov

Londýn 13. januára (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala za tri mesiace do konca novembra 2019 najslabší rast za viac ako sedem rokov. Na príčine bolo najmä zníženie jej výkonu v novembri, zatiaľ čo výsledky za predchádzajúce dva mesiace boli o niečo lepšie.



Dôvodom bola politická neistota spojená s brexitom, ktorá negatívne ovplyvnila podniky aj spotrebiteľov. Spojené kráľovstvo malo totiž po niekoľkých odkladoch opustiť Európsku úniu (EÚ) 31. októbra 2019, ale parlament si vynútil prieťahy a predseda vlády Boris Johnson zvolal nakoniec na 12. decembra predčasné voľby.



Oficiálne údaje štatistického úradu ONS v pondelok ukázali, že ostrovná ekonomika v období september - november vzrástla len o 0,1 % po revidovanom zvýšení o 0,2 % v období august - október. A v samotnom novembri sa jej výkon znížil o 0,3 %. To bol najstrmší pokles od apríla 2019, keď sa firmy vyčerpali v snahe o vytvorenie skladových zásob v prvých troch mesiacoch roka pred pôvodným termínom odchodu z EÚ 31. marca 2019.



Celkovo ekonomika v sledovaných troch mesiacoch vzrástla len mierne, pričom rast v stavebníctve zabrzdilo oslabenie služieb a ďalším nevýrazným výkonom výrobného sektora, uviedol Rob Kent-Smith z ONS.



Toto obdobie poznačili turbulencie na politickej scéne pred 31. októbrom, keď malo dôjsť k brexitu. Parlament však nechválil návrh premiéra Johnsona na odchod z bloku a prinútil ho vypísať predčasné voľby.



V nich získali konzervatívci nečakane výraznú väčšinu. Nový parlament schválil Johnsonove plány na vystúpenie Británie z EÚ 31. januára, keď zároveň začne plynúť 11-mesačné prechodné obdobie. Počas neho chce Johnson rokovať o komplexnej obchodnej dohode s Úniou.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však označila tento časový harmonogram za „takmer nemožný“. Johnson zase vylúčil predĺženie prechodného obdobia. Niektoré firmy sa preto obávajú, že od roku 2021 budú čeliť clám a iným prekážkam pri obchode s EÚ.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) v novembri predpovedala, že ostrovná ekonomika by mohla dosiahnuť len veľmi slabý rast v posledných troch mesiacoch 2019, pred zotavením v roku 2020. Táto prognóza pritom vychádza z predpokladu, že obe strany dosiahnu pokrok na rokovaniach o obchodnej dohode, a tiež, že sa zníži obchodné napätie medzi USA a Čínou.