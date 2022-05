Londýn 12. mája (TASR) - Britská ekonomika rástla v 1. štvrťroku pomalším tempom, pričom v marci medzimesačne nečakane klesla, keďže zápasí s prudko stúpajúcou infláciou. Aj zimná vlna variantu omikron nového koronavírusu, problémy v dodávateľských reťazcoch, ako aj nedostatok kvalifikovaných zamestnancov brzdili jej rast v prvých troch mesiacoch roka. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu ONS.



Hrubý domáci produkt (HDP) Británie po úprave o sezónne vplyvy sa v prvých troch mesiacoch 2022 zvýšil o 0,8 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 1,3 %.



Predbežné údaje naznačujú tiež, že v marci HDP medzimesačne klesol o 0,1 %. Analytici pritom očakávali za 1. štvrťrok rast o 1,0 % a v marci stagnáciu HDP.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) minulý týždeň varovala pred rizikom recesie v Británii a očakáva, že inflácia v Spojenom kráľovstve do konca roka prekročí 10 %, čo bude jej najvyššia úroveň za štyri desaťročia.



Spotrebiteľské ceny celosvetovo rastú v dôsledku problémov s dodávkami a vojny na Ukrajine, ktorá zhoršuje už aj tak vysoké náklady na energie.



Ďalšie údaje ONS za marec zverejnené vo štvrtok ukázali, že priemyselná produkcia klesla už druhý mesiac po sebe, a to o 0,2 %. Stavebníctvo bolo jediným svetlým bodom, pričom jeho produkcia vzrástla o 1,7 %, najviac za tri mesiace.



Spomalenie hospodárstva môže oslabiť vládu, ktorá sa pripravuje na ďalšie kolo sporov s Európskou úniou v súvislosti s podmienkami dohody o brexite. Spojené kráľovstvo navrhlo legislatívu, ktorá by pozastavila kontroly všetkého tovaru prichádzajúceho z Británie do Severného Írska. To v rámci dohody zostalo súčasťou európskeho colného priestoru. Predstavitelia EÚ pohrozili odvetou, ak bude Londýn pokračovať vo svojich plánoch.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.