Britská ekonomika rástla v 2. štvrťroku pomalšie, ako sa čakalo

Londýn 30. septembra (TASR) - Britská ekonomika rástla v 2. štvrťroku 2024 o niečo pomalšie, ako naznačovali predbežné údaje. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky Úradu pre národné štatistiky (ONS). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v období apríl - jún 2024 zvýšil medzikvartálne o 0,5 %. To je menej než jeho nárast o 0,6 % pri prvom odhade a 0,7 % v 1. štvrťroku 2024.



Štatistiky odhalili, že vládne výdavky a vývoz za 2. štvrťrok boli revidované smerom nadol, zatiaľ čo investície vzrástli viac. Spotreba vlády sa v 2. štvrťroku zvýšila o 1,1 % a nie o 1,4 %. Vývoz klesol o 0,3 % namiesto nárastu o 0,8 %. Výdavky domácností vzrástli o 0,2 %, rovnako ako pri prvom odhade. No zároveň tvorba hrubého kapitálu bola revidovaná vyššie (na 0,6 % namiesto 0,4 %).



V medziročnom porovnaní vzrástla britská ekonomika v 2. štvrťroku 2024 o 0,7 %, čo bolo tiež slabšie tempo než 0,9 %, ktoré naznačil rýchly odhad.



Tieto čísla však ukazujú, že britská ekonomika pokračovala v 2. štvrťroku v zotavovaní sa z recesie, do ktorej sa prepadla na konci minulého roka, aj keď o niečo pomalším tempom, než sa pôvodne predpokladalo.