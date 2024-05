Britská ekonomika sa v 1. štvrťroku zväčšila o 0,6 %

Londýn 10. mája (TASR) - Britská ekonomika vzrástla v prvom štvrťroku 2024 najviac za takmer tri roky, čo znamená ukončenie miernej recesie, ktorá krajinu zasiahla v druhej polovici minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.



Hrubý domáci produkt (HDP) sa podľa štatistikov za tri mesiace do konca marca v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,6 %. To predstavuje najvýraznejšiu expanziu od štvrtého kvartála 2021, keď vzrástol o 1,5 %. V poslednom štvrťroku 2023 britská ekonomika klesla o 0,3 %.



Britský premiér Rishi Sunak označil piatkové údaje za pozitívnu správu, ktorá signalizuje, že ekonomika sa už obrátila k lepšiemu. Opozičná Labouristická strana, ktorá má v prieskumoch verejnej mienky veľký náskok pred Sunakovými konzervatívcami, naopak vládu kritizovala, že je mimo, ak si myslí, že voliči sa majú lepšie. Dnešné údaje o raste sú dôkazom toho, že ekonomika sa po prvýkrát od pandémie vracia k úplnému ozdraveniu, konštatoval minister financií Jeremy Hunt.



Britská centrálna banka (Bank of England, BoE), ktorá vo štvrtok (9. 5.) ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na 16-ročnom maxime, očakávala v prvom štvrťroku posilnenie výkonu ekonomiky o 0,4 %.



Británia zostáva jednou z krajín, ktoré sa z následkov pandémie koronavírusu zotavujú najpomalšie. Na konci prvého kvartála 2024 bola ekonomika krajiny len o 1,7 % väčšia ako v závere roka 2019, teda pred nástupom pandémie. V skupine najvyspelejších priemyselných ekonomík G7 je na tom v porovnaní s Britániou horšie len Nemecko.