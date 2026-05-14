Britská ekonomika sa v 1. štvrťroku zväčšila o 0,6 %
HDP vzrástol len v marci o 0,3 %, a to napriek ekonomickým dôsledkom vojny na Blízkom východe, poznamenal ONS.
Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Britská ekonomika v prvom štvrťroku tohto roka rástla v súlade s očakávaniami. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v období január až marec v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,6 % po raste o 0,2 % v posledných troch mesiacoch minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).
HDP vzrástol len v marci o 0,3 %, a to napriek ekonomickým dôsledkom vojny na Blízkom východe, poznamenal ONS. „Dnešné čísla ukazujú, že vláda má správny ekonomický plán,“ uviedla ministerka financií Rachel Reevesová po zverejnení údajov. V medziročnom porovnaní sa britská ekonomika v prvom štvrťroku zväčšila o 1,1 %.
Nové údaje prišli v čase, keď premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie v dôsledku ťažkých strát, ktoré utrpela jeho Labouristická strana v miestnych a regionálnych voľbách minulý týždeň. Vo voľbách zaznamenala výrazné zisky krajne pravicová strana Reform UK a ľavicoví populisti zo Strany zelených na úkor labouristov. Voľby zavŕšili niekoľko ťažkých mesiacov pre labouristov, ktorí sa od nástupu k moci v júli 2024 snažia oživiť ekonomiku. Začiatkom roka sa objavili náznaky pokroku, keď sa inflácia priblížila k dvojpercentnému cieľu britskej centrálnej banky a nezamestnanosť vo februári neočakávane klesla.
