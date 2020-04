Londýn 10. apríla (TASR) - Britská ekonomika sa v 2. štvrťroku prepadne do hlbokej recesie, ak bude pokračovať blokáda, ktorej cieľom je spomaliť šírenie nového koronavírusu. Uviedol to Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR).



Inštitút odhaduje, že v prvých troch mesiacov 2020 sa hrubý domáci produkt (HDP) Británie znížil o 5 %. A ak bude blokáda pokračovať, HDP by sa mohol v 2. štvrťroku prepadnúť približne o 15 až 25 %, upozornil NIESR.



„Blokáda spôsobuje najväčší pokles hospodárskej aktivity od roku 1921,“ vyhlásil NIESR, podľa ktorého celonárodná blokáda znižujú celkovú ekonomickú aktivitu približne o 20 % v každom mesiaci jej trvania, pričom v niektorých odvetviach môže byť toto zníženie oveľa strmšie.



Technická recesia je definovaná ako pokles HDP dva po sebe nasledujúce štvrťroky. V poslednom štvrťroku 2019 britská ekonomika stagnovala.



Štatistický úrad ONS vo štvrtok (9. 4.) informoval, že britská ekonomika za tri mesiace do konca februára 2020 vzrástla len o 0,1 %. Tento slabý výsledok spôsobil najmä prudký pokles v stavebníctve.



„Silný vplyv pandémie nového koronavírusu a globálne blokády priviedli britskú ekonomiku na neznáme územie, kde sme mohli zaznamenať rekordný medzikvartálny pokles HDP,“ uviedol hlavný ekonóm NIESR Kemar Whyte.