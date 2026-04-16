Britská ekonomika sa vo februári posilnila o 0,5 %
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Britská ekonomika vo februári, čiže pred začiatkom vojny na Blízkom východe, vzrástla oveľa silnejšie, ako sa očakávalo. Hrubý domáci produkt krajiny (HDP) sa zväčšil o 0,5 % po raste o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Analytici v priemere predpokladali, že hospodárstvo Veľkej Británie sa vo februári zväčší len o 0,1 %. Očakáva sa však, že britský HDP poškodí prudký rast cien energií v dôsledku vojny v Iráne. Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil prognózu vývoja ekonomiky Británie. MMF uviedol, že ekonomika krajiny v tomto roku pravdepodobne vzrastie len o 0,8 %. Januárová predikcia fondu rátala s celoročným rastom britského HDP o 1,3 %.
Britská ministerka financií Rachel Reevesová v utorok (14. 4.) kritizovala „vrtoch“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý začal vojnu v Iráne „bez jasného plánu jej ukončenia“. Británia však na rozdiel od iných krajín zatiaľ neohlásila opatrenia na podporu domácností, ktoré od začiatku vojny na Blízkom východe zápasia s rastúcimi cenami pohonných látok.
