Britská ekonomika sa z pandémie zotavila viac, ako boli pôvodné údaje
Ukázali to v utorok revidované výsledky Úradu pre národnú štatistiku (ONS).
Autor TASR
Londýn 19. augusta (TASR) - Britská ekonomika v roku 2023 vzrástla viac, ako signalizovali pôvodné údaje. To znamená, že jej oživenie po pandémii nového koronavírusu bolo silnejšie. Ukázali to v utorok revidované výsledky Úradu pre národnú štatistiku (ONS). TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu businesstimes.
Podľa aktualizovaných údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva vo 4. štvrťroku 2023 zvýšil o 2,2 %, a nie o 1,9 %, ako naznačili predchádzajúce čísla. Tempo jeho rastu tak bolo rýchlejšie ako na konci roka 2019, teda krátko pred vypuknutím pandémie na jar 2020.
Revidované údaje ONS odhalili tiež, že hospodársky pokles počas prvého roka pandémie bol o niečo miernejší, ako sa pôvodne predpokladalo. Presnejšie, HDP sa v roku 2020 znížil o 10 % namiesto predtým uvádzaných 10,3 %.
Odhady vládnych výdavkov za prvý rok pandémie boli v novom hodnotení revidované smerom nahor, čo prispelo k zlepšeniu celkového ekonomického obrazu.
Revízia podľa ONS súvisí s vylepšením štatistických metód v prípade veľkých nadnárodných spoločností, ako aj s lepšími údajmi týkajúcimi sa výskumu a vývoja, ktoré zahŕňali vylepšenia spôsobu merania štatistík vzdelávania, čo naznačuje, že pokles v tomto sektore v roku 2020 bol menší, ako sa predtým uvádzalo. ONS však dodal tiež, že vzdelávanie sa potom „v rokoch po pandémii zotavilo pomalšie“, čo znamená, že rástlo o niečo menej, ako sa pôvodne predpokladalo.
Zároveň, neskoršie údaje z daňových priznaní právnických osôb zase ukázali, že ich zisky boli väčšie, ako sa pôvodne odhadovalo. Hospodársky rast tak bol silnejší, ako signalizovali predchádzajúce čísla.
