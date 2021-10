Britský minister financií: Ekonomika tento rok vzrastie o 6,5 %

Londýn 27. októbra (TASR) - Britská ekonomika, ktorú tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, sa rýchlo oživuje. V tomto roku by mala expandovať o 6,5 %, uviedol britský minister financií Rishi Sunak s odvolaním sa na aktuálne prognózy úradu pre rozpočtovú zodpovednosť OBR. Na budúci rok by sa tempo rastu malo spomaliť na 6 %.



Nová prognóza je tak výrazne priaznivejšia v porovnaní s marcovou predpoveďou, ktorá počítala v tomto roku so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 4 %.



Podľa Sunaka by sa ekonomika Spojeného kráľovstva mohla dostať na úroveň spred pandémie niekedy na konci tohto roka. Priznal, že sa zvyšujú obavy z vysokej inflácie, ktorá sa zrýchľuje ako ekonomiky uvoľňujú protiepidemické reštrikcie. Sunak uviedol, že inflácia v Spojenom kráľovstve dosiahne počas budúceho roka v priemere 4 % po 3,1 % v súčasnosti. Motorom jej rastu je prudké zdraženie energií a problém v rámci dodávateľských reťazcov.