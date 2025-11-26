< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika tento rok vzrastie viac, ako sa čakalo
Očakáva sa, že tempo rastu HDP sa v budúcom roku spomalí na 1,4 %, zatiaľ čo v rokoch 2027 až 2029 by malo dosiahnuť 1,5 %, dodal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť.
Autor TASR
Londýn 26. novembra (TASR) - Britská ekonomika je na ceste k prekonaniu prognózy rastu v tomto roku, ale v rokoch 2026 až 2029 sa pravdepodobne spomalí viac, ako sa očakávalo. Uviedol to v stredu Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (Office for Budget Responsibility, OBR). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal v roku 2025 zvýšiť o 1,5 % namiesto o 1 % v predchádzajúcom marcovom odhade, uviedol OBR v správe, ktorá bola zverejnená predtým, ako ministerka financií Rachel Reevesová predložila svoj návrh rozpočtu na budúci rok parlamentu.
