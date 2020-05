Britská ekonomika v 1. štvrťroku klesla o 2 percentá

Londýn 13. mája (TASR) - Britská ekonomika v 1. štvrťroku medzikvartálne klesla o 2 % po nulovom raste v posledných troch mesiacoch vlaňajška, uviedol britský štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade. Analytici počítali s pádom až o 2,6 %. Dôvodom bol začiatok reštriktívnych opatrení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Bola to najvýraznejšia kontrakcia od konca roka 2008, keď sa začala globálna finančná kríza. V aktuálnom kvartáli sa počíta s ešte prudším poklesom.



V Británii začali platiť celoštátne reštriktívne opatrenia, ktoré spôsobili zatvorenie veľkých častí ekonomiky, od 23. marca. Britský premiér Boris Johnson tento týždeň predložil plán ich uvoľňovania počas najbližších mesiacov.



V samotnom marci ekonomika v medzimesačnom porovnaní padla o rekordných 5,8 %.



Britská centrálna banka (BoE) očakáva, že britský hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku klesne o 14 %, pričom v samotnom 2. kvartáli padne o 25 %. To by bola najprudšia ročná kontrakcia britskej ekonomiky od roku 1706. BoE však očakáva, že po predpokladanom uvoľnení opatrení sociálnej dištancie príde rýchle oživenie.