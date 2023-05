Britská ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla o 0,1 %

Londýn 12. mája (TASR) - Britská ekonomika v 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 0,1 % oproti predchádzajúcemu kvartálu po tom, ako sa minulý rok tesne vyhla recesii. Ukázali to v piatok oficiálne údaje Národného štatistického úradu (ONS). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Výsledok za 1. štvrťrok sa zhoduje s odhadmi analytikov. Britská ekonomika však ku koncu kvartálu vykazovala známky ochladzovania, pričom hrubý domáci produkt (HDP) sa v marci oproti februáru znížil o 0,3 %, keďže ho aj naďalej ohrozuje vysoká inflácia a štrajky, uviedol ONS. Na ilustráciu, v januári vzrástol HFP medzimesačne o 0,5 % a vo februári stagnoval.



Podľa ONS výkon britskej ekonomiky v prvých troch mesiacoch roka bol stále o 0,5 % nižší ako vo 4. štvrťroku 2019, teda tesne pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Centrálna banka Bank of England (BoE) vo štvrtok (11. 5.) predpovedala, že HDP Británie sa za celý rok 2023 zvýši o 0,25 %. To je síce slabé tempo, ale lepší výsledok ako v predchádzajúcej prognóze, keď banka očakávala pokles HDP o 0,5 %.



Británia stále zápasí s dvojcifernou mierou inflácie, ktorá v marci dosiahla 10,1 %, čo je dvojnásobok úrovne v USA a viac ako v eurozóne. Okrem toho, britská ekonomika čelí napätému trhu práce, zvyšovaniu úrokových sadzieb BoE a následkom brexitu.