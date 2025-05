Britská ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla viac, ako sa čakalo

Londýn 15. mája (TASR) - Britská ekonomika v 1. štvrťroku 2025 vzrástla viac, ako analytici očakávali. Dosiahla pritom najväčšie tempo za tri štvrťroky. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa za tri mesiace do konca marca zvýšil medzikvartálne o 0,7 % po náraste o 0,1 % vo 4. štvrťroku, uviedol štatistický úrad. Analytici pritom odhadovali, že stúpne o 0,6 %.



ONS uviedol, že k rastu HDP v 1. štvrťroku najviac prispeli sektor služieb (0,7 %) aj priemyselná produkcia, ktorá sa zotavila z poklesu a vzrástla o 1,1 %. Výrazne sa zvýšili aj podnikové investície.



Pozitívne prispel aj čistý obchod, keďže vývoz sa zvýšil o 3,5 %, zatiaľ čo dovoz stúpol o 2,1 %. Spotreba domácností mierne vzrástla o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšil o 1,3 %.



„Tieto čísla ukazujú silu a potenciál britskej ekonomiky,“ uviedla ministerka financií Rachel Reevesová vo vyhlásení.



Spolu s premiérom Keirom Starmerom sa snažia naštartovať stagnujúcu britskú ekonomiku prostredníctvom zvýšenia výdavkov na infraštruktúru a ďalších reforiem, ktoré, ako dúfajú, podporia investície.



Centrálna banka Bank of England však minulý týždeň upozornila, že zrýchlenie hospodárskeho rastu v období január - marec bude dočasné, pričom za celý rok predpokladá zvýšenie HDP o 1 %. Očakáva totiž, že obchodné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa spomalia globálnu ekonomiku. Zároveň britské firmy zasiahlo zvýšenie daní a minimálnej mzdy.