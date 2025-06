Britská ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla o 0,7 %

Londýn 30. júna (TASR) - Britská ekonomika rástla v prvých troch mesiacoch roka 2025 najrýchlejším tempom za posledný rok. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 0,7 %, oznámil to v pondelok britský štatistický úrad (ONS), ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zrýchlenie v prvých troch mesiacoch roka kontrastuje so slabým rastom len o 0,1 % vo štvrtom štvrťroku 2024. Výdavky domácností v období január až marec 2025 podľa revidovaných údajov štatistického úradu vzrástli o 0,4 % namiesto namiesto pôvodne uvádzaných 0,2 %, a to dôsledku vyšších výdavkov na bývanie, tovary a služby pre domácnosti, ako aj na dopravu.



Britský trh s nehnuteľnosťami zaznamenal prudký nárast aktivity pred tým, ako sa 31. marca skončila platnosť čiastočných daňových úľav na kúpu domov. Priemyselná výroba vzrástla v prvom štvrťroku v porovnaní s poslednými tromi mesiacmi roku 2024 o 1,1 %.