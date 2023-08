Londýn 11. augusta (TASR) - Britská ekonomika v 2. štvrťroku prekvapujúco vzrástla vďaka silnému výkonu v júni. Zostala však jedinou veľkou vyspelou ekonomikou, ktorá ešte nedosiahla úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19. Ukázali to v piatok oficiálne údaje Národného štatistického úradu (ONS). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v období apríl až jún 2023 zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,1 %. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali stagnáciu HDP. K výsledku za celý 2. štvrťrok prispel najmä júnový nárast HDP o 0,5 %.



Štatistiky ukázali, že v období apríl-jún sa produkcia v sektore služieb zvýšila o 0,1 %, k čomu prispelo priaznivé počasie a nárast podujatí pod holým nebom. Aj produkcia v priemysle v 2. kvartáli vzrástla, a to o 0,7 %, pričom vo výrobnom sektore stúpla o 1,6 %. Stavebníctvo zvýšilo v sledovanom období svoj výkon o 0,3 %, ale ťažba klesla o 4,3 % pre nižšiu produkciu ropy a zemného plynu.



Na strane výdavkov výrazne vzrástla spotreba domácností, o 0,7 %, a vládna spotreba sa zvýšila o 3,1 %. No v 2. štvrťroku nedošlo k nárastu tvorby hrubého fixného kapitálu, keďže zvýšenie podnikových investícií o 3,4 % bolo kompenzované poklesom vládnych investícií o 6,7 %. Export klesol o 2,5 % a dovoz vzrástol o 1 %.



No hoci sa Británia zatiaľ vyhla recesii, na rozdiel od eurozóny, jej ekonomika je stále 0,2 % pod úrovňou z konca roka 2019, zatiaľ čo v Nemecku je, naopak, o 0,2 % väčšia, vo Francúzsku o 1,7 %, v Taliansku o 2,2 % a v Spojených štátoch o 6,2 %.