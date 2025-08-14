< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 0,3 %
Autor TASR
Londýn 14. augusta (TASR) - Britská ekonomika v druhom štvrťroku spomalila rast. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zväčšil o 0,3 % po raste o 0,7 % v prvých troch mesiacoch roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).
V júni ekonomika medzimesačne vzrástla o 0,4 %, k čomu prispelo oživenie aktivity v službách, priemysle a výstavbe. „Vďaka miernemu vzostupu v júni bol záver druhého štvrťroka pozitívny, dnešné čísla však potvrdzujú, že silný rast zaznamenaný na začiatku roka bol jednorazový a základné podmienky zostávajú krehké,“ uviedol Ben Jones, hlavný ekonóm Konfederácie britského priemyslu (CBI). „Vzhľadom na rastúce náklady podnikania, ochladenie trhu práce, oslabenie investičných zámerov a všeobecne utlmenú dôveru sa Spojené kráľovstvo pohybuje na tenkej hranici medzi odolnosťou a stagnáciou,“ dodal.
Podnikové investície v druhom štvrťroku oproti predchádzajúcim trom mesiacom klesli o 4 %, hoci v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli o 0,1 % vyššie. Priemyselná produkcia sa medziročne zvýšila o 1,2 %.
Spojené kráľovstvo čelí pretrvávajúcej neistote v globálnom obchode v dôsledku zvýšených dovozných ciel USA, ako aj spomalenia náboru zamestnancov v domácej ekonomike, čo čiastočne odzrkadľuje vyššiu cenu práce a výrazné zvýšenie minimálnej mzdy. Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej prognóze z minulého mesiaca očakáva, že britská ekonomika sa tento rok zväčší o 1,2 % a v roku 2026 o 1,4.
