Britská ekonomika v 3. kvartáli klesla, pokles bol však miernejší

Londýn 11. novembra (TASR) - Britská ekonomika v 3. štvrťroku podľa očakávaní klesla, pokles bol však miernejší, než sa predpokladalo. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Ekonomika Británie zaznamenala v 3. štvrťroku medzikvartálny pokles o 0,2 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli, uviedol štatistický úrad vo svojom prvom odhade. To znamená prvý pokles za 1,5 roka. Napriek tomu sú výsledky lepšie, než sa čakalo, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom až o 0,5 %.



Na druhej strane, pokles môže znamenať začiatok najdlhšej recesie od začatia evidovania príslušných údajov. Britská centrálna banka očakáva, že za 2. polrok 2022 zaznamená britská ekonomika pokles o 0,75 %, pričom v poklese bude pokračovať v celom budúcom roku aj v 1. polovici roka 2024. Dôvodom je vysoká inflácia a úrokové sadzby, ktoré zaťažujú firmy aj domácnosti. Navyše, podľa Bank of England môže ekonomika aj bez ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb zaznamenať pokles do konca roka 2023 vo väčšine kvartálov.



Pod pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 3. štvrťroku sa podpísali spotrebiteľské výdavky aj firemné investície. V obidvoch prípadoch klesli o 0,5 %. Naopak, ekonomiku podporil zahraničný obchod, keď export vzrástol o 8 %, zatiaľ čo dovoz sa o 3,2 % znížil.



V medziročnom porovnaní britská ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku o 2,4 %. Aj v tomto prípade prekonala očakávania, keď analytici počítali s rastom o 2,1 %.