Britská ekonomika v 3. kvartáli stagnovala

Londýn 23. decembra (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku nulový rast. Poukázali na to v pondelok zverejnené spresnené údaje britského štatistického úradu ONS. Tie sú tak horšie, než uvádzal predbežný odhad z polovice novembra a zvyšujú tlak na vládu Keira Starmera. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Predbežné údaje ONS o vývoji ekonomiky za trojmesačné obdobie do konca septembra uvádzali medzikvartálny rast o 0,1 %. Pritom už tento údaj predstavoval najslabšie tempo rastu od začiatku roka. V pondelok však ONS zverejnil ešte horšiu správu, podľa ktorej ekonomika v 3. kvartáli nerástla vôbec.



Navyše, štatistici smerom nadol revidovali aj údaje za 2. štvrťrok. Pôvodne uvádzali rast britskej ekonomiky o 0,5 %, teraz oznámili, že dosiahol iba 0,4 %.



Najnovšia správa z ONS tak zhoršuje situáciu pre labouristickú vládu, ktorá nastúpila začiatkom leta. Ministerka financií následne koncom októbra predstavila návrh rozpočtu na budúci rok, súčasťou ktorého je rozsiahle zvyšovanie daní.



Britská centrálna banka minulý týždeň zverejnila novú prognózu, podľa ktorej ekonomika aj vo 4. štvrťroku vykáže nulový rast. Menovú politiku však ponechala nezmenenú, keďže inflácia podľa nej naďalej predstavuje riziko.



ONS okrem toho zverejnil, že deficit bežného účtu platobnej bilancie v 3. kvartáli klesol medzikvartálne o takmer 6 miliárd libier. Dosiahol 18,1 miliardy libier (21,82 miliardy eur), zatiaľ čo v období od apríla do konca júna predstavoval 24 miliárd libier. V tomto smere je výsledok lepší, než očakávali analytici, ktorí počítali s poklesom schodku na 22,5 miliardy libier.



(1 EUR = 0,82965 GBP)