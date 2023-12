Britská ekonomika v 3. štvrťroku klesla

Londýn 22. decembra (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli pokles. Ukázali to spresnené údaje, ktoré v piatok zverejnil britský štatistický úrad ONS. Rýchly odhad uvádzal nulový rast. ONS navyše upravil údaje o vývoji ekonomiky za 2. kvartál a rovnako smerom nadol. Britská ekonomika tak podľa analytikov nastupuje do fázy recesie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



ONS zverejnil, že za obdobie od júla do konca septembra klesol hrubý domáci produkt (HDP) Británie medzikvartálne o 0,1 %, pričom úrad pôvodne uvádzal stagnáciu. Navyše v 2. kvartáli zaznamenala ekonomika po revízii nulový rast, zatiaľ čo predbežné údaje poukazovali na rast o 0,2 %. Britská ekonomika sa tak síce vyhla technickej recesii, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe, avšak fakt, že dva kvartály po sebe nezaznamenala rast, naznačuje, že je na začiatku recesie.



Veľkou mierou sa pod pokles v 3. kvartáli podpísal sektor služieb. Ten zaznamenal pokles o 0,2 %, zatiaľ čo prvý odhad hovoril o poklese na úrovni 0,1 %. Výraznejšie klesli aj výdavky domácností, než naznačoval prvý odhad. Na druhej strane, pokles investícií sa v porovnaní s predbežným odhadom zmiernil a napríklad produkcia zaznamenala mierny rast, zatiaľ čo ONS pôvodne poukazoval na stagnáciu.