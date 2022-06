Britská ekonomika v apríli klesla, už druhý mesiac po sebe

Londýn 13. júna (TASR) - Britská ekonomická produkcia v apríli oproti marcu opäť klesla, už druhý mesiac po sebe, pod vplyvom desaťročia vysokej inflácie. Za tri mesiace do konca apríla sa jej rast spomalil, keďže priemyselná produkcia sa znížila, tiež druhý mesiac v rade. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje štatistického úradu ONS.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v apríli znížil o 0,3 % oproti marcu, keď medzimesačne klesol o 0,1 %, uviedol ONS. Ekonómovia pritom očakávali, že HDP v apríli, naopak, ožije a vzrastie o 0,1 %.



Podľa ONS všetky hlavné sektory v apríli negatívne prispeli k mesačnému odhadu HDP, a to prvýkrát od januára 2021, čo vyvoláva obavy z recesie. Konkrétne, produkcia v sektore služieb sa znížila o 0,3 % a v priemysle o 0,6 %. Aj výkon stavebníctva v apríli klesol, a to o 0,4 % po silnom raste v marci.



Za tri mesiace do konca apríla HDP vzrástol, ale len o 0,2 % po zvýšení o 0,8 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. Ekonómovia počítali so spomalením rastu HDP v období február - apríl na 0,4 %.



Najnovšie údaje tak poukazujú na vplyv prudkého zvýšenia regulovaných účtov za energie v domácnostiach v priebehu apríla, čo okamžite zasiahlo ich disponibilné príjmy.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.