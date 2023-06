Britská ekonomika v apríli vzrástla

Londýn 14. júna (TASR) - Britská ekonomika sa v apríli 2023 zotavila z marcového poklesu a medzimesačne vzrástla. Motorom jej rastu bol však výlučne sektor služieb, Oznámil to v stredu štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa ONS sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v apríli zvýšil o 0,2 % oproti marcu, keď medzimesačne klesol o 0,3 %. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Štatistiky ďalej ukázali, že produkcia v sektore služieb v apríli medzimesačne vzrástla o 0,3 % po marcovom poklese o 0,5 %. K jeho rastu prispel najmä veľkoobchod a maloobchod (1 %), oprava motorových vozidiel a motocyklov (3,9 %) a informácie a komunikácia (1,3 %).



Na druhej strane výrobná produkcia v apríli klesla o 0,3 % po náraste o 0,7 % a znížil sa aj výkon stavebného sektora, a to o 0,6 % (po raste o 0,2 % v marci).



Za tri mesiace do konca apríla sa HDP Spojeného kráľovstva zvýšil len veľmi mierne, o 0,1 %.