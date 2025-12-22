< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika v druhom kvartáli vzrástla menej, ako sa odhadovalo
Vyplýva to z revidovaných údajov o vývoji hospodárstva, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny.
Autor TASR
Londýn 22. decembra (TASR) - Britská ekonomika sa v druhom kvartáli zväčšila menej, ako sa pôvodne odhadovalo. Vyplýva to z revidovaných údajov o vývoji hospodárstva, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. Hrubý domáci produkt Veľkej Británie podľa nových údajov počas apríla až júna vzrástol o 0,2 %. Predošlý odhad naznačoval, že sa posilnil o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Odhad rastu britského hospodárstva v treťom kvartáli štatistický úrad potvrdil na úrovni 0,1 %. „Ekonomika je stále dosť slabá a do roku 2026 smeruje s veľmi malou dynamikou,“ poznamenal ekonóm spoločnosti Capital Economics Alex Kerr.
Vláde premiéra Keira Starmera sa nedarí oživiť stagnujúcu britskú ekonomiku. Ministerka financií Rachel Reevesová vlani zvýšila podnikové dane a všeobecne sa predpokladá, že toto rozhodnutie je dôvodom slabého hospodárskeho rastu a stúpajúcej nezamestnanosti. Ďalšie zvýšenie daní v Británii, ktorých cieľom je zredukovať verejný dlh, pritom prišlo v novembri tohto roka a tentoraz zasiahlo zamestnancov.
V reakcii na oslabovanie ekonomiky britská centrálna banka minulý týždeň znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na 3,75 %, keďže jej to umožnil pokles inflácie, ktorý bol rýchlejší, ako sa očakávalo.
