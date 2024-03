Britská ekonomika v januári mierne vzrástla

Londýn 13. marca (TASR) - Britská ekonomika v januári 2024 podľa očakávania mierne vzrástla po vstupe do plytkej recesie v druhej polovici roka 2023. Ukázali to v stredu údaje Národného štatistického úradu (ONS). TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v januári medzimesačne zvýšil o 0,2 % po poklese o 0,1 % v decembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



K rastu ekonomiky v januári najviac prispel sektor služieb (0,2 % oproti -0,1 % v decembri). Aj stavebníctvo ožilo a vzrástlo (1,1 % oproti -0,5 %). Na druhej strane, priemyselná produkcia klesla (-0,2 % oproti 0,6 %).



V medziročnom porovnaní bol HDP v januári o 0,3 % nižší ako rok predtým, čo je tiež v súlade s prognózami ekonómov. Za tri mesiace do konca januára sa výkon britskej ekonomiky znížil o 0,1 %.



Britská ekonomika je od počiatočného zotavenia sa z pandémie ochorenia COVID-19 veľmi pomalá, brzdia ju prudký nárast cien dovážaných energií aj vysoké úrokové sadzby centrálnej banky (Bank of England).



V posledných troch mesiacoch 2023 klesol HDP o 0,3 % po znížení o 0,1 % v predchádzajúcom štvrťroku, čo zodpovedá technickej definícii recesie.