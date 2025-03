Londýn 14. marca (TASR) - Britská ekonomika v januári nečakane klesla. To zvýši tlak na centrálnu banku (Bank of England), aby pokračovala v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štatistický úrad ONS v piatok oznámil, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v januári 2025 znížil o 0,1 % v porovnaní s decembrom, keď medzimesačne vzrástol o 0,4 %. Analytici pritom očakávali, že sa tempo rastu ekonomiky v prvom mesiaci roka iba spomalí na 0,1 %.



K horšiemu ako očakávanému výsledku prispel pokles výroby o 1,1 %. Aj produkcia v stavebníctve sa v januári znížila, o 0,2 %. Na druhej strane, produkcia v dominantnom sektore služieb vzrástla o 0,1 %, už tretí mesiac po sebe, ale menej v predchádzajúcom mesiaci, keď stúpla o 0,4 %.



Za tri mesiace do konca januára sa HDP v Spojenom kráľovstve zvýšil o 0,2 %. To je tiež menej ako rast o 0,3 %, ktorí očakávali analytici.