Britská ekonomika v máji klesla a znížil sa aj výkon priemyslu

Londýn 11. júla (TASR) - Britská ekonomika v máji nečakane klesla, už druhý mesiac po sebe, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že ožije a mierne vzrastie. Znížil sa aj výkon priemyslu. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Hrubý domáci produkt Británie sa v máji znížil o 0,1 % oproti aprílu, keď medzimesačne klesol o 0,3 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že stúpne o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní ekonomika Spojeného kráľovstva v máji vzrástla o 0,7 %, čo bolo pomalšie tempo ako 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci.



Analytici očakávali, že britská ekonomika v máji porastie, aj keď len mierne, keďže spotrebiteľská dôvera vykazuje známky zlepšenia, zatiaľ čo pokles na britskom trhu s bývaním, ktorý nasledoval po zvýšení daní z transakcií s nehnuteľnosťami v apríli, sa v júni zmiernil.



Britská ekonomika v 1. štvrťroku 2025 vzrástla medzikvartálne o 0,7 %, viac ako v prípade ostatných krajín skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík). V máji centrálna banka Bank of England zvýšila svoju celoročnú prognózu hospodárskeho rastu na 1 %.



Veľká časť rastu začiatkom roka 2025 však pravdepodobne súvisela s daňovými úľavami, ktoré sa v apríli skončili. A takisto so snahou výrobcov urýchliť export pred zavedením dovozných ciel v USA.



ONS v separátnej správe informoval, že aj priemyselná produkcia v Spojenom kráľovstve v máji 2025 v medzimesačnom porovnaní nečakane klesla, o 0,9 %, po znížení o 0,6 % v apríli. Analytici pritom odhadovali, že bude stagnovať.



Medziročne sa priemyselná produkcia v máji 2025 znížila o 0,3 %, čím zvrátila smerom nahor revidovaný nárast o 0,3 % a zaostala za odhadmi trhu, ktorý počítal s jej zvýšením o 0,1 %.