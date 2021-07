Londýn 9. júla (TASR) - Britská ekonomika v máji pokračovala v raste, už štvrtý mesiac po sebe, vďaka uvoľňovaniu opatrení na zastavenie pandémie nového koronavírusu. Tempo jej rastu sa však spomalilo a jej výkon je stále slabší ako pred pandémiou. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ONS.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v máji zvýšil o 0,8 % oproti aprílu, keď po revízii medzimesačne vzrástol o 2 %. Májový výsledok zaostal aj za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali Británii zvýšenie HDP o 1,5 %, keďže predbežné údaje pred revíziou signalizovali, že stúpol v apríli o 2,3 %.



Okrem toho bol HDP Spojeného kráľovstva v máji o 3,1 % nižší ako vo februári 2020, čo bol posledný mesiac pred vypuknutím pandémie.



Za tri mesiace do konca mája 2021 sa HDP Británie zvýšil medziročne o 3,6 % vďaka otváraniu jej ekonomiky, čo sa odrazilo na "silnom maloobchodnom predaji", dodal ONS.



Pokrok pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 umožnil vláde v Londýne začať už v apríli so zmierňovaním obmedzení pre maloobchodníkov, kaderníkov a vonkajšie priestory krčiem a reštaurácií. V máji bolo povolené podnikom v pohostinstve obnoviť prevádzku v interiéroch.



Obrovský britský sektor služieb tak v máji oproti aprílu zaznamenal rast o 0,9 % vrátane strmého medzimesačného skoku v ubytovacích a stravovacích službách o 37,1 %.



Priemyselná produkcia sa pritom v máji medzimesačne zvýšila o 0,8 %, zatiaľ čo stavebná produkcia klesla o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní HDP Británie v máji vzrástol o takmer 25 %. Dôvodom tohto strmého rastu bol najmä nízky porovnávací základ, keďže vlani v rovnakom období bola v krajine zavedená prvá a veľmi prísna blokáda na zastavenie šírenia nového koronavírusu.