Britská ekonomika v máji vzrástla o 0,4 %

Londýn 11. júla (TASR) - Britská ekonomika v máji v medzimesačnom porovnaní vzrástla. A viac, ako sa čakalo po aprílovej stagnácii. Podporilo ju najmä výrazné zvýšenie bytovej výstavby. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje štatistického úradu ONS, ktoré privíta nová vláda premiéra Keira Starmera. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Štatistiky odhalili, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Británie v máji 2024 medzimesačne zvýšil o 0,4 % po tom, čo v apríli stagnoval. Tento výsledok prekonal prognózy analytikov, ktorí očakávali nárast HDP v máji o 0,2 %.



"Veľa maloobchodníkov a veľkoobchodníkov malo dobrý mesiac a zotavili sa zo slabého apríla. Stavebníctvo rástlo najrýchlejším tempom za takmer rok, pričom stavebné projekty a projekty infraštruktúry podporili priemysel," povedala Liz McKeownová, riaditeľka ekonomických štatistík ONS.



Sektor služieb vzrástol v máji rovnako ako v apríli, a to o 0,3 %, pričom k jeho rastu najviac prispel maloobchod. Priemyselná produkcia sa v máji zvýšila o 0,2 % po poklese o 0,9 % v apríli. A stavebná produkcia stúpla o 1,9 %, čo kontrastuje s jej znížením o 1,1 % v apríli.



Za tri mesiace do konca mája sa HDP Spojeného kráľovstva zvýšil o 0,9 %. To je najlepší výsledok od novembra 2021 do januára 2022 a prekonal prognózu trhu, ktorý očakával jeho rast o 0,7 %.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) minulý mesiac uviedla, že v 2. štvrťroku očakáva rast ekonomiky o 0,5 %.