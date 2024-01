Britská ekonomika v novembri vzrástla

Londýn 12. januára (TASR) - Britská ekonomika v novembri 2023 vzrástla, a to o niečo viac, ako sa očakávalo. Slabý výkon mesiac predtým ju však vystavuje vysokému riziku recesie. To by bola tvrdá rana pre premiéra Rishiho Sunaka pred voľbami v tomto roku 2024. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v novembri zvýšil o 0,3 % oproti októbru, keď medzimesačne klesol o 0,3 %, ukázali v piatok údaje štatistického úradu (ONS). Tento výsledok mierne prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali rast HDP o 0,2 %.



Za tri mesiace do konca novembra sa však HDP znížil o 0,2 %, čo je horší výsledok ako jeho pokles o 0,1 %, ktorý očakávali ekonómovia.



Pokles alebo potenciálna stagnácia HDP v decembri by podľa ONS mohla viesť k jeho zníženiu aj za celý 4. štvrťrok, už druhý kvartál po sebe, čo by znamenalo recesiu.



Britská ekonomika mala v minulom roku problém nabrať tempo, keďže kúpnu silu domácností okresávala vysoká inflácia a najvyššie úrokové sadzby centrálnej banky Bank of England za 15 rokov.



V novembri vládny Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) predpovedal za celý rok 2023 nárast HDP o 0,6 % a v roku 2024 o 0,7 %.



Niektorí ekonómovia vidia tento rok väčší priestor na zrýchlenie rastu ako OBR. Inflácia totiž v novembri klesla pod 4 % a hypotekárne sadzby klesajú tiež, keďže veritelia očakávajú, že centrálna banka koncom tohto roka zníži náklady na pôžičky.