Britská ekonomika v závere roka asi výrazne spomalí tempo rastu

Londýn 10. októbra (TASR) - Zotavovanie britskej ekonomiky začína strácať dynamiku a v poslednom štvrťroku tohto roka by malo zaznamenať prudké spomalenie. Uviedol to vo svojom prvom odhade britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR).



Inštitút odhaduje, že za 3. kvartál zaznamenala ekonomika rast približne o 15 %. V septembri sa však podľa neho rast zastavil a ekonomika v tomto období stagnovala.



Vo svojom prvom odhade vývoja ekonomiky za 4. kvartál NIESR stanovil rast na úrovni 1,3 %. Medzi ekonómami navyše rastú obavy z druhej vlny pandémie nového koronavírusu, najmä z možného opätovného zavedenia reštriktívnych opatrení na spomalenie šírenia vírusu. Okrem toho do ďalšieho vývoja ekonomiky môže zasiahnuť aj neistota spojená s brexitom. Ako uviedol ekonóm NIESR Kemar Whyte, inštitút predpokladá, že v závere roka bude britská ekonomika približne 8,5 % pod úrovňou z konca roka 2019.