Britská ekonomika vo 4. štvrťroku 2022 mierne vzrástla

Londýn 31. marca (TASR) - Britská ekonomika vo 4. štvrťroku minulého roka nakoniec vzrástla a vyhla sa recesii. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu ONS, podľa ktorých hospodárstvo podporila spotreba domácností vďaka štátnej podpore pre vysoké účty za energie. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v posledných troch mesiacoch 2022 mierne zvýšil, o 0,1 %, oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 0,1 %. Rýchly odhad pritom signalizoval, že ekonomika nezaznamenala vo 4. štvrťroku 2022 žiadny rast.



ONS ďalej uviedol, že spotreba domácností vzrástla o 0,2 percenta (-0,3 % v 3. štvrťroku), vďaka vyšším výdavkom na cestovný ruch, dopravu a bývanie. A to aj napriek tvrdohlavo vysokej inflácii a stúpajúcim nákladom na pôžičky.



"Ekonomika fungovala v druhej polovici minulého roka o niečo lepšie, ako sa pôvodne odhadovalo, pričom revidované údaje ukazujú, že telekomunikáciám, stavebníctvu a výrobe sa v poslednom štvrťroku darilo viac než sa pôvodne predpokladalo," uviedol Darren Morgan z OSN.



Dominantný sektor služieb v Británii vzrástol o 0,1 %, k čomu prispel takmer 11-percentný skok aktivity cestovných kancelárií.



A zároveň disponibilný príjem domácností sa po štyroch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch poklesu v závere minulého roka zvýšil o 1,3 % vďaka vládnej schéme podpory účtov za energie.



No zároveň podnikové investície v sledovanom období klesli medzikvartálne o 0,2 %.



Minister financií Jeremy Hunt začiatkom tohto mesiaca oznámil nové stimuly na povzbudenie firiem, aby investovali, aj keď daňové úľavy sú menej štedré ako predchádzajúca schéma. A prichádzajú pred zvýšením dane z príjmu právnických osôb v apríli.



ONS dodal, že výkon britskej ekonomiky vo 4. štvrťroku 2022 bol stále o 0,6 % nižší ako na na konci roka 2019. Spojené kráľovstvo je tak jediná ekonomika skupiny G7 (sedem najbohatších ekonomík sveta), ktorá sa ešte nezotavila z pandémie ochorenia COVID-19.