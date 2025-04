Britská ekonomika vo februári vzrástla viac, ako sa čakalo

Londýn 11. apríla (TASR) - Britská ekonomika vo februári vzrástla viac, ako sa očakávalo, pričom výkon všetkých hlavných sektorov sa zvýšil. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. To je dobrá správa pre labouristickú vládu, ktorá si naštartovanie hospodárskeho rastu stanovila ako svoju najvyššiu prioritu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa vo februári zvýšil medzimesačne o 0,5 % po nulovom raste v januári. Analytici očakávali, že HDP stúpne len o 0,1 %.



V medziročnom porovnaní sa reálny HDP zvýšil o 1,4 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že vzrastie o 0,9 %.



Štatistiky ukázali tiež, že produkcia v dominantnom sektore služieb vo februári medzimesačne vzrástla o 0,3 % (o 0,1 % v januári) a priemyselná produkcia sa zvýšila o 1,5 % po revidovanom poklese o 0,5 % mesiac predtým.



V rámci priemyselnej produkcie sa výroba zvýšila o 2,2 %, čím sa zvrátil pokles o 1 % v januári.



Aj stavebná produkcia vo februári ožila a stúpla o 0,4 % po januárovom znížení o 0,3 %.



Za tri mesiace do konca februára 2025 sa HDP Spojeného kráľovstva v porovnaní s tromi mesiacmi do konca novembra 2024 zvýšil o 0,6 %, najmä vďaka sektoru služieb, ktorý vzrástol tiež o 0,6 %.



Separátne údaje z ONS ukázali, že Británia vykázala vo februári schodok zahraničnoobchodnej bilancie vo výške 1,96 miliardy libier (2,28 miliardy eur) po prebytku 300 miliónov GBP v januári.



(1 EUR = 0,85755 GBP)