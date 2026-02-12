Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Ekonomika

Britská ekonomika vo štvrtom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,1 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Očakávania analytikov, že hrubý domáci produkt (HDP) sa posilní o 0,2 %, sa nenaplnili.

Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Britské hospodárstvo sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška podľa predbežných odhadov medzikvartálne zväčšilo o 0,1 %, čiže rovnako ako v predošlom trojmesačnom období. Očakávania analytikov, že hrubý domáci produkt (HDP) sa posilní o 0,2 %, sa nenaplnili. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Priemyselná produkcia Veľkej Británie počas októbra až decembra vzrástla o 1,2 %. Dominantný sektor služieb však stagnoval a stavebníctvo celkový výkon ekonomiky oslabilo, keďže sa o 2,1 % zmenšilo.

Medziročne sa britský HDP vo štvrtom kvartáli posilnil o 1 % čiže menej, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali rast o 1,2 %. Za celý minulý rok sa britská ekonomika zväčšila 1,3 %. Vzrástla tak mierne viac ako v roku 2024, v ktorom sa posilnila o 1,1 %. Nenaplnila sa však vládna prognóza, že HDP sa v roku 2025 zväčší o 1,5 %.

Ekonomika Veľkej Británie počas celého minulého roka čelila značným nepriaznivým vplyvom. Išlo napríklad o výrazné zvýšenie daní, obchodné napätie vyplývajúce z politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa či o rozsiahly kybernetický útok proti firme Jaguar Land Rover, ktorá je najväčším výrobcom automobilov v krajine.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko