< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika vo štvrtom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,1 %
Očakávania analytikov, že hrubý domáci produkt (HDP) sa posilní o 0,2 %, sa nenaplnili.
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Britské hospodárstvo sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška podľa predbežných odhadov medzikvartálne zväčšilo o 0,1 %, čiže rovnako ako v predošlom trojmesačnom období. Očakávania analytikov, že hrubý domáci produkt (HDP) sa posilní o 0,2 %, sa nenaplnili. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Priemyselná produkcia Veľkej Británie počas októbra až decembra vzrástla o 1,2 %. Dominantný sektor služieb však stagnoval a stavebníctvo celkový výkon ekonomiky oslabilo, keďže sa o 2,1 % zmenšilo.
Medziročne sa britský HDP vo štvrtom kvartáli posilnil o 1 % čiže menej, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali rast o 1,2 %. Za celý minulý rok sa britská ekonomika zväčšila 1,3 %. Vzrástla tak mierne viac ako v roku 2024, v ktorom sa posilnila o 1,1 %. Nenaplnila sa však vládna prognóza, že HDP sa v roku 2025 zväčší o 1,5 %.
Ekonomika Veľkej Británie počas celého minulého roka čelila značným nepriaznivým vplyvom. Išlo napríklad o výrazné zvýšenie daní, obchodné napätie vyplývajúce z politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa či o rozsiahly kybernetický útok proti firme Jaguar Land Rover, ktorá je najväčším výrobcom automobilov v krajine.
Priemyselná produkcia Veľkej Británie počas októbra až decembra vzrástla o 1,2 %. Dominantný sektor služieb však stagnoval a stavebníctvo celkový výkon ekonomiky oslabilo, keďže sa o 2,1 % zmenšilo.
Medziročne sa britský HDP vo štvrtom kvartáli posilnil o 1 % čiže menej, ako prognózovali analytici, ktorí očakávali rast o 1,2 %. Za celý minulý rok sa britská ekonomika zväčšila 1,3 %. Vzrástla tak mierne viac ako v roku 2024, v ktorom sa posilnila o 1,1 %. Nenaplnila sa však vládna prognóza, že HDP sa v roku 2025 zväčší o 1,5 %.
Ekonomika Veľkej Británie počas celého minulého roka čelila značným nepriaznivým vplyvom. Išlo napríklad o výrazné zvýšenie daní, obchodné napätie vyplývajúce z politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa či o rozsiahly kybernetický útok proti firme Jaguar Land Rover, ktorá je najväčším výrobcom automobilov v krajine.