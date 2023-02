Britská ekonomika vykázala vo 4. kvartáli nulový rast

Londýn 10. februára (TASR) - Britská ekonomika vykázala v posledných troch mesiacoch 2022 nulový rast po poklese v predchádzajúcom štvrťroku. To znamená, že sa tesne vyhla recesii. Ukázali to v piatok údaje Národného štatistického úradu (ONS). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa predbežného odhadu britská ekonomika v poslednom štvrťroku 2022 stagnovala po smerom nadol revidovanom poklese o 0,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Štatistiky ďalej odhalili, že aktivita v sektore služieb sa spomalila a zvýšenie výkonu v stavebníctve o 0,3 % bolo vykompenzované poklesom vo výrobnom sektore o 0,2 %.



Na strane výdavkov boli rast výdavkov domácností, vládnych výdavkov a tvorba hrubého fixného kapitálu vykompenzovaný poklesom zahraničných obchodných tokov.



Za celý rok 2022 vzrástla britská ekonomika o 4 %, čo bolo pomalšie tempo ako 7,6 % v roku 2021. Ekonómovia predpovedali ostrovnému hospodárstvo vo 4. štvrťroku nulový rast.



"Ekonomika v decembri prudko klesla, čo znamená, že v posledných troch mesiacoch 2022 celkovo nedošlo k žiadnemu rastu," povedal Darren Morgan, riaditeľ ekonomických štatistík v ONS.



Centrálna banka (Bank of England, BoE) minulý týždeň predpovedala, že Británia vstúpi do plytkej, ale dlhej recesie, ktorá sa začne v 1. štvrťroku tohto roka a bude trvať päť kvartálov.



Životnú úroveň v Británii negatívne ovplyvnil prudký nárast inflácie, ktorá v októbri dosiahla 41-ročné maximum 11,1 %. Okrem toho firmy a domácnosti pociťujú tiež čoraz väčší vplyv zvyšovania úrokových sadzieb BoE od decembra 2021.