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Britská ekonomika vzrástla najvýraznejšie za posledný rok
Na medziročnej báze vzrástla britská ekonomika v 1. kvartáli o 0,9 %. ONS tak v tomto prípade revidoval predbežné údaje smerom nadol.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Britská ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad ONS, ktorý zverejnil konečné údaje. Tie potvrdili predbežný odhad z polovice mája, ktorý zároveň znamená najvýraznejší rast za posledný rok. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 % je rovnaký, aký Británia zaznamenala naposledy v 1. kvartáli 2025. V ďalších štvrťrokoch sa tempo rastu prudko spomalilo, pričom najslabšie rástla ekonomika v celom 2. polroku minulého roka, keď v obidvoch kvartáloch vykázala rast iba o 0,1 %.
Najvýraznejšie sa pod najvyšší medzikvartálny rast hospodárstva za posledný rok podpísali služby, v rámci ktorých rast dosiahol 0,8 %. Priemyselná produkcia vzrástla o 0,2 % a v rovnakom tempe ako priemysel zaznamenalo rast produkcie aj stavebníctvo.
Na medziročnej báze vzrástla britská ekonomika v 1. kvartáli o 0,9 %. ONS tak v tomto prípade revidoval predbežné údaje smerom nadol. V polovici mája štatistici stanovili rast hospodárstva na úrovni 1,1 %.
Rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,6 % je rovnaký, aký Británia zaznamenala naposledy v 1. kvartáli 2025. V ďalších štvrťrokoch sa tempo rastu prudko spomalilo, pričom najslabšie rástla ekonomika v celom 2. polroku minulého roka, keď v obidvoch kvartáloch vykázala rast iba o 0,1 %.
Najvýraznejšie sa pod najvyšší medzikvartálny rast hospodárstva za posledný rok podpísali služby, v rámci ktorých rast dosiahol 0,8 %. Priemyselná produkcia vzrástla o 0,2 % a v rovnakom tempe ako priemysel zaznamenalo rast produkcie aj stavebníctvo.
Na medziročnej báze vzrástla britská ekonomika v 1. kvartáli o 0,9 %. ONS tak v tomto prípade revidoval predbežné údaje smerom nadol. V polovici mája štatistici stanovili rast hospodárstva na úrovni 1,1 %.