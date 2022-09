Britská ekonomika vzrástla v júli menej, než sa čakalo

Londýn 12. septembra (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva, ktorú ohrozuje recesia, sa v júli oživila po výraznom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Rast však bol slabší, než sa očakávalo.



Hrubý domáci produkt (HDP) v júli medzimesačne expandoval o 0,2 % po znížení o 0,6 % v júni, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,4 %.



Za tri mesiace od mája do konca júla HDP v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím stagnoval.



Štatistici uviedli, že pozorujú signály zmeny správania spotrebiteľov, ktorí v reakcii na vysoké ceny obmedzujú dopyt.



Britská centrálna banka (BoE) v auguste predpovedala, že ekonomika na konci tohto roka upadne do recesie, z ktorej sa nedostane do začiatku roka 2024. Hlavným dôvodom je prudký nárast cien energií.