Britská ekonomika zaznamenala v júli minimálny rast

Londýn 10. septembra (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v júli iba minimálny rast a výrazne zaostala za očakávaniami. Ukázali to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v júli medzimesačne o 0,1 %, pričom v júni sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 1 %. Júlový výsledok predstavuje najslabšie tempo rastu od januára, v ktorom ekonomiku ovplyvnil ďalší lockdown.



Aj za júlovým vývojom hospodárstva je opätovný nástup pandémie, keďže v danom mesiaci sa prudko zvýšil počet infikovaných delta variantom nového koronavírusu. To spôsobilo, že státisíce zamestnancov museli ísť do domácej izolácie.



Výsledok zároveň ďaleko zaostal za očakávaniami. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu, očakávali však, že ekonomika vzrastie v júli o 0,6 %. Iba dvaja z 26 oslovených ekonómov agentúrou Reuters predpokladali, že britský HDP vykáže taký slabý rast.



Za tri mesiace do konca júla dosiahol rast britskej ekonomiky 3,6 %, k čomu prispel najmä sektor služieb. Aj v tomto prípade bolo tempo rastu slabšie, než sa čakalo. Ekonómovia počítali s trojmesačným rastom do konca júla o 3,8 %.