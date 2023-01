Londýn 13. januára (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v novembri nečakaný rast, k čomu prispeli majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré v krajine zvýšili predaj potravín a nápojov. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré v piatok zverejnil britský štatistický úrad. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v novembri na medzimesačnej báze o 0,1 %. Očakával sa pritom pokles o 0,2 %. V porovnaní s vývojom v októbri však aj tento rast bol výrazne slabší, keď v októbri britská ekonomika vzrástla medzimesačne o 0,5 %.



Navyše hrubý domáci produkt (HDP) Británie bol v novembri 0,3 % pod úrovňou HDP v novembri 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Okrem toho aj za tri mesiace od septembra do konca novembra klesla ekonomika v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní zaznamenala ekonomika Británie v novembri rast o 0,2 %. V porovnaní s rastom v predchádzajúcom mesiaci to predstavuje prudké spomalenie, keď medziročný rast v októbri dosiahol 1,1 %.