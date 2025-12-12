< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika zaznamenala v októbri nečakaný pokles
Autor TASR
Londýn 12. decembra (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v októbri nečakaný pokles. Poukázali na to najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS, podľa ktorého sa pod vývoj hospodárstva podpísala neistota firiem pred zverejnením návrhu rozpočtu, ktorý ministerka financií predložila koncom novembra. Informovala o tom agentúra Reuters.
ONS zverejnil, že v októbri zaznamenal hrubý domáci produkt (HDP) Británie medzimesačný pokles o 0,1 %. To je rovnaké tempo poklesu ako v septembri. Ekonómovia pričom očakávali, že po septembrovom poklese sa ekonomika vráti k miernemu rastu, pričom odhadovali, že dosiahne 0,1 %.
Vývoj britského hospodárstva za ostatné mesiace poukazuje na pretrvávajúcu stagnáciu. Rast nevykázal HDP už štyri mesiace, keď od júla do konca októbra ekonomika v jednotlivých mesiacoch buď klesla, alebo stagnovala.
Pod októbrový vývoj hospodárstva sa veľkou mierou podpísala situácia v službách. Tento sektor, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite Británie podieľa viac než 80 %, vykázal v októbri nulový rast.
Čo sa týka výroby, podľa Liz McKeownovej z ONS pokračuje útlm v automobilovom priemysle. Po výraznom poklese v predchádzajúcich mesiacoch sa síce v októbri sektor zotavil, avšak rozsah zotavenia bol veľmi slabý, uviedla McKeownová. Celkovo ONS v správe uviedol, že firmy vo výrobe, v stavebníctve aj v službách vyčkávali na návrh rozpočtu, ktorý ministerka financií Rachel Reevesová zverejnila 26. novembra.
Aj za trojmesačné obdobie do konca októbra vykázala britská ekonomika pokles o 0,1 %. V tomto prípade ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali nulový rast.
