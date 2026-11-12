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Britská ekonomika zrýchlila v 3. kvartáli tempo rastu
Rast dosiahol najvyššiu úroveň za 2,5 roka.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Britská ekonomika zrýchlila v 3. kvartáli tempo rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za 2,5 roka. Predbežné údaje britského štatistického úradu ONS, ktoré potvrdili odhady ekonómov, zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 % po 0,5-percentnom raste v 2. kvartáli. Údaj je v súlade s odhadmi ekonómov a zároveň je to najvyšší rast britskej ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom od 1. štvrťroka 2024.
Britská ekonomika tak naďalej vykazuje pozitívne údaje potom, čo už za 1. polrok zaznamenala nečakane vysoké tempo rastu. Napríklad, v 1. štvrťroku vzrástla medzikvartálne o 0,6 %.
V 3. kvartáli sa lepšie vyvíjala situácia v priemysle aj službách. Produkcia v priemysle sa zvýšila o 0,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku o 0,1 % klesla a v prípade služieb zrýchlila tempo rastu z 0,6 % v 2. štvrťroku na 0,9 %.
Ekonomiku podporili aj výdavky vlády a spotrebiteľov. V obidvoch prípadoch sa zvýšili o 0,6 %. Rástol aj export, avšak slabším tempom než dovoz. Vývoz sa zvýšil o 1,6 %, dovoz o 1,8 %.
Tempo rastu britskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchlilo aj na medziročnej báze. V 2. kvartáli vzrástla o 1,4 %, v 3. štvrťroku rast dosiahol 1,9 %.
Britská centrálna banka minulý týždeň zverejnila nový odhad vývoja ekonomiky za celý tento rok a podľa nej HDP Británie vzrastie výraznejšie, než predpokladá britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten očakáva tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 1,2 %, centrálna banka však počíta s rastom o 1,6 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 % po 0,5-percentnom raste v 2. kvartáli. Údaj je v súlade s odhadmi ekonómov a zároveň je to najvyšší rast britskej ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom od 1. štvrťroka 2024.
Britská ekonomika tak naďalej vykazuje pozitívne údaje potom, čo už za 1. polrok zaznamenala nečakane vysoké tempo rastu. Napríklad, v 1. štvrťroku vzrástla medzikvartálne o 0,6 %.
V 3. kvartáli sa lepšie vyvíjala situácia v priemysle aj službách. Produkcia v priemysle sa zvýšila o 0,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku o 0,1 % klesla a v prípade služieb zrýchlila tempo rastu z 0,6 % v 2. štvrťroku na 0,9 %.
Ekonomiku podporili aj výdavky vlády a spotrebiteľov. V obidvoch prípadoch sa zvýšili o 0,6 %. Rástol aj export, avšak slabším tempom než dovoz. Vývoz sa zvýšil o 1,6 %, dovoz o 1,8 %.
Tempo rastu britskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku zrýchlilo aj na medziročnej báze. V 2. kvartáli vzrástla o 1,4 %, v 3. štvrťroku rast dosiahol 1,9 %.
Britská centrálna banka minulý týždeň zverejnila nový odhad vývoja ekonomiky za celý tento rok a podľa nej HDP Británie vzrastie výraznejšie, než predpokladá britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten očakáva tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 1,2 %, centrálna banka však počíta s rastom o 1,6 %.