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< sekcia Ekonomika

Britská firma GSK kupuje amerického výrobcu liekov Nuvalent

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Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.SK - Anna Švidroňová

Čistý zisk firmy GSK v prvom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 7 % vďaka špeciálnym liekom zameraným na rakovinu, HIV a respiračné ochorenia.

Autor TASR
Londýn 9. júna (TASR) - Britská farmaceutická skupina GSK v utorok oznámila dohodu o prevzatí americkej spoločnosti Nuvalent produkujúcej lieky na onkologické ochorenia. Firmu Nuvalent sa chystá kúpiť za 10,6 miliardy USD (9,19 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Generálny riaditeľ firmy Nuvalent James Porter povedal, že „osvedčené výsledky, infraštruktúra a odborné znalosti spoločnosti GSK podporia úspešnú komercializáciu“ liekov, ktoré Nuvalent vyvíja, a „urýchlia pokrok v našom širšom portfóliu nových liekov“.

Čistý zisk firmy GSK v prvom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 7 % vďaka špeciálnym liekom zameraným na rakovinu, HIV a respiračné ochorenia. Príjmy GSK za onkologické lieky počas januára až marca stúpli o 23 %. „Táto akvizícia posilňuje pozíciu spoločnosti GSK v oblasti cielenej terapie rakoviny,“ povedala o prevzatí firmy Nuvalent riaditeľka investičnej stratégie v spoločnosti Hargreaves Lansdown Anna Macdonaldová.

Farmaceutický priemysel čelí od minulého roka turbulenciám v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorej cieľom je podporiť investície v Spojených štátoch a znížiť ceny liekov v USA. Spoločnosť GSK a ďalšie farmaceutické firmy sa v decembri zaviazali znížiť ceny svojich liekov na predpis pre amerických pacientov výmenou za trojročné oslobodenie od ciel.

(1 EUR = 1,154 USD)
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